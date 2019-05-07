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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Belediye Başkan Vekilliği’ne getirilmesi hakkında "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Belediye Başkan Vekilliği’ne getirilmesi hakkında "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı” dedi.

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP lideri Erdoğan, "Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

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