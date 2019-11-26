Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata gerek yok, Muharrem Bey yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Saray’a giden CHP’li” tartışmasına ilişkin Erdoğan, “İstihbaratın öyle büyük işleri var ki böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten” dedi.

Erdoğan, "Kemal Bey’in kalmasında fayda var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'istihbarat birimleri tarafından CHP’nin içinin karıştırıldığı' iddiasını yönelik Erdoğan, "İstihbaratın basit işlerle uğraşacak vakti mi var? İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten" diye konuştu.

Erdoğan'a ekonomi gündeminin önemli başlıklarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu da soruldu. Bunun Türkiye ekonomisi için bir kazanım olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD ile gerilime neden olan S-400 hava savunma sisteminin kullanılmamasının söz konusu olmadığını da dile getirdi.