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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Tekirdağ İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir

Konuşmasında "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz."

Ayrıca Erdoğan şunları söyledi:

Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

Türkiye’yi istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomiye saldırdı. İlgili tüm kesimlerle diyalog halinde ekonomide yeni bir reform hamlesi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir. Yerli ve uluslararası yatırımcıları ülkemize güvenip yatırımlara başlamaları için çağırıyorum

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