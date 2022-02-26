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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarıyla Görüştü!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarıyla Görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarıyla Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

 

Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

 

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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