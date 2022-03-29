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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimiz olumlu ilerliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakere öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimiz olumlu ilerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakere öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının öncelikli gündemi yine Ukrayna oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Müzekere öncesi heyetler ile görüşeceğiz"

Barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Krizin anlaşma ve diyalog yoluyla çözülmesi için en çok çabayı gösteren ülkeyiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

"Gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız"

Ülkemizi savaşın tarafı yapmak için var güçleriyle çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını engellemeyi başaramayacaksınız. 2023’e kadar gece gündüz çalışarak güçlü taraflarımızı tahkim, zayıf taraflarımızı takviye ederek milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız.

 

Kamu-özel iş birliği modeli

Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır.

Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır.

 

 

"Lider bir Türkiye'nin bizi beklediğine gönülden inanıyoruz"

Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın, kazanımlarımız bakidir. Ülkemiz, 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde, her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, lider bir Türkiye'nin bizi beklediğine gönülden inanıyoruz.

 

KDV indirimi müjdesi

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

 

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir.

 

Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz.

Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV’leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da tercih olarak sunulacaktır.

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