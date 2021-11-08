  • BIST 1.608,540
  • Altın 567,50
  • Dolar 9,6770
  • Euro 11,2180
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması  artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur." diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak08 Kasım 2021 Pazartesi 20:24
  • Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı08 Kasım 2021 Pazartesi 20:15
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi08 Kasım 2021 Pazartesi 19:41
  • İSTANBUL'A BİLETİNİZ VARSA DİKKAT! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar...08 Kasım 2021 Pazartesi 19:27
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar var08 Kasım 2021 Pazartesi 19:25
  • Gözler Başkan Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı... İşte masadaki kritik konular08 Kasım 2021 Pazartesi 19:11
  • Anayasa çok açık...08 Kasım 2021 Pazartesi 18:06
  • Tartışma yaratan liste: Biden’ın Demokrasi Zirvesi’nde Türkiye yok08 Kasım 2021 Pazartesi 11:52
  • Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor07 Kasım 2021 Pazar 20:32
  • YOK ARTIK! 20 atı kesip, etlerini sattılar!07 Kasım 2021 Pazar 20:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti