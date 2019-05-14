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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandık kurul üyeleriyle ilgili yanlış, bizim için fırsat oldu

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"Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa'sından Amerika'sına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandık kurul üyeleriyle ilgili yanlış, bizim için fırsat oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin olarak kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve "Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa'sından Amerika'sına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır" dedi.

Erdoğan, parti teşkilatına da seslenerek, seçim kampanyasının "oyları çaldılar" iddiası üzerinden yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı, "Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi, bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs'ta açıkladığı iptal kararının üzerinden geçen yedi günlük süre içinde, tekrara gerekçe olan kararın ayrıntılarını henüz açıklamadı.

YSK, seçimlerin yenilenmesine gerekçe olarak, bazı sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yapmasını göstermişti.

'Bu bizim için fırsat oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara'daki genel merkezindeki iftar etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu konuya da değindi.

"31 Mart seçimlerinde büyükşehir konusundaki usulsüzlükleri, eksiklikleri, hataları araştırırken, sandık kurul üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için fırsat oldu. 31 Mart seçimlerindeki tek sorun, 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ayrıca ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlıklar belirledik"

Muhalefet, 24 Haziran seçimlerinde de benzer şekilde atamaların yapıldığını savunarak, YSK'ya başvurmuş, ancak bu başvuru reddedilmişti.

Erdoğan, bu başlığa da "24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu." açıklamasını getirdi.

Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu ise iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na rakibi Binali Yıldırım'ın su fiyatları ve öğrenci AKBİL fiyatlarındaki indirim vaadini nasıl değerlendirdiği sorusuna, "O günlerde bize kaynağı nereden bulacaksınız diye serzenişte bulunanlar, rakibimiz de buna dahil bugün bizi kutlamış oldu. Ona da teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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