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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400 denemeleri yapıldığını doğruladı

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz kıyısında test edildiği yönündeki haberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez doğrulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400 denemeleri yapıldığını doğruladı

İstanbul'da Cuma namazı sonrası basına açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu testler yapıldı, yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı, S-400 füze savunma sisteminin denemesinin yapıldığını duyurmuş ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise "Doğrulanması halinde NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumlulukları ile uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınıyoruz" demişti.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise "Türkiye'nin S-400'leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum" açıklamasını yapmıştı.

'Amerika'ya soracak değiliz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "S-400'lerin Sinop'ta test edildiğine ilişkin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı" sözleri üzerine şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz."

Bundan sonra da testlerin yapılmaya devam edileceğini kaydeden Erdoğan, Yunanistan'ın sahip olduğu S-300 hava savunma sistemlerini hatırlattı.

'Beyefendileri rahatsız ediyor'

Yunanistan'ın, S-300'leri test etmenin ötesinde kullanmakta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Reuters haber ajansı, 16 Ekim günü S-400 Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yayımlanan Havacılara Bilgi Notu'nda (NOTAM), Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine aynı hafta söz konusu bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle Seyir Duyurusu (NAVTEX) da yayımlanmıştı.

Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 satın almak için anlaşma imzalamıştı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk dört füze bataryasının teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı.

ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkmıştı.

Washington, tepki olarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya almış ve Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

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