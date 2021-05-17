Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e silah satışına onay veren ABD Başkanı Biden'a "Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" diye seslendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Esnafa verilecek destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" idedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'

"Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kovid-19'la mücadele sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız" dedi.

'Nakdi ödemelerin tutarı 181 milyar lirayı bulacaktır'

Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak" diye konuştu.

Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

'Esnafa iki grup halinde destek sağlanacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

ödemesi vereceğiz." "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ertelenecektir ."

veya ." "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." "Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."

"Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak."

'PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi'

Erdoğan, 'terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirdiklerini' söyledi.

Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli teröris, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini, bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Millete vaat edecek hiçbir şeyi olmayanlar, ülkenin vaktini ve enerjisini kısır çekişmelere, suni gündemlere, proje aktörlere yönlendirme çabası içindedirler. Bu sinsi çırpınışların amacı, salgın sürecini geride bıraktığımızda hiç olmadığımız kadar yakınlaştığımızı göreceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir" dedi.

'Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir'

Erdoğan, "Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" diye konuştu.

'84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz'

Erdoğan, "Bugün tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

İsrail hakkında Erdoğan, "Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar, kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok" diye konuştu.

'Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz'

ABD ve İsrail'in silah anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" dedi.

Erdoğan, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan diğer yandan Gazze'deki sivilleri insafsızca bombalayan içinde medya gruplarının olduğu devasa bir binayı da bombalayarak yerle bir edenler, işte bu terör devleti İsrail'dir" dedi.

'Çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır'

Erdoğan, "Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır" diye konuştu.

'Avusturya devletini telin ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor" diye konuştu.

'Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz'

"Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi, günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır" diyen Erdoğan, "Gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır" dedi.