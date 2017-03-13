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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yılına ilişkin Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yılını sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajla andı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

İstiklal Marşı'nın milli mutabakat metni olduğunu kaydeden Erdoğan, "İstiklal Marşı dün de bugün de elinde bayrak, dilinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği mümtaz bir metindir. Millet olarak İstiklal Marşı gibi bir metne sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak, ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video paylaştığı başka bir iletisine ise "İstiklal Marşımızın vermiş olduğu ruhla, Türkiye'yi inşallah hep birlikte 2023 hedeflerine ve daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz." notunu düştü.

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