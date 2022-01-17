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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti öncesi Başbakan’dan üstü kapalı yorum

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Avrupa Birliği’ne 2009’da başvuran ve 2014’te başvuru süreci işleme alınarak 2020’de başvuru üyelik görüşmelerinin başladığı Arnavutluk’ta bekleyiş devam ederken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2022’nin ilk yurt dışı ziyaretini bölgeye gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti öncesi Başbakan’dan üstü kapalı yorum

Avrupa Birliği’ne 2009’da başvuran ve 2014’te başvuru süreci işleme alınarak 2020’de başvuru üyelik görüşmelerinin başladığı Arnavutluk’ta bekleyiş devam ederken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2022’nin ilk yurt dışı ziyaretini bölgeye gerçekleştirecek.

Fakat Erdoğan’ın ziyaretinden saatler önce ülkenin 2013’ten beri başbakanı olarak görev alan Edi Rama, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Rama, AB’ye üyelik  sürecinde olan batı Balkan ülkelerine çağrıda bulunarak, “Dış güçlerden gelen teklifleri reddedin ve Avrupa Birliği üyeliği hayaline inancınızı sürdürün” dedi.

TÜRKİYE DEMEDİ AMA…

Rama, Avrupa Birliği üyelik sürecinde beklemenin can sıkıcı olduğunu söyledi. Financial Times’ta yer alan haberde, “RusyaÇin ve Türkiye bölgede etkisini artırmaya çalışıyor. Rama bu tür taliplerin ki kendisi hiçbirinin adını dile getirmedi, uygun olmadığını söyledi” ifadesi kullanıldı. Rama’nın açıklamanın devamında ise, “Diğer ülkeler para, yatırım ve hatta havyar getirebilir fakat bu ülkeler işleyen ve özgür bir ülke inşa etmek için ihtiyacınız olan şeyleri getiremez” dediği kayıtlara geçti.

Rama, Arnavutluk ile birlikte Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın AB üyeliğine aday olduğunu Kosova ve Bosna-Hersek’in ise potansiyel aday olduğuna dikkat çekerken, “Arnavutlar Brüksel’le hayal kırıklığı yaşadı” dedi. Rama, Arnavutluk’un geçmişte Rusya ve Çin ile yakınlaştığına dikkat çekerken, “Biz yeni bir evlilik arıyoruz, eskilerle düşünmüyoruz. Elbette bu tür bir evlilik zor olacak” dedi.

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