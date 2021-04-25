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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan: ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır

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ABD Başkanı Joe Biden'ın  1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, ABD'nin hiçbir zaman Türkiye'nin müttefiki olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan: ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Oğan, "Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır. ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır. TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın  1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, ABD'nin hiçbir zaman Türkiye'nin müttefiki olmadığını söyledi.

Oğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır. ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır. Şaşıracak kaygılanacak birşey yok. Örtülü savaştan, ikiyüzlü ilişkidense açıktan savaş iyidir. TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir. 

​Bu aziz milletin varlık sebebi emperyalist zalimlere diz çöktürmek, insanlığa huzur ve adaleti tesis etmektir. Bütün dünya mazlumlarına sahip çıkmaktır. Dünyayı kana bulayan katliam ve soykırım yapan zalimlere hesap sormak boynumuzun borcudur. ABD Başkanı Biden'in Türkiye'deki müttefikleri de hem birbirlerine karşı hem de Türkiye'ye karşı halka karşı yalancıdır. İkiyüzlü, sahtekar ve mandacıdır."

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