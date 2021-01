Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün vazgeçilemez unsurlarından olan basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü samimi duygularla kutladığını belirterek, "Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek adına doğru habercilik, tarafsızlık ve basın ahlakı ilkelerine bağlı kalarak, her türlü zorlu koşullar altında görev yapan basın emekçilerimize başarılar dilerim" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

" Günümüzde medya ile basın emekçilerine çok büyük görevler düştüğünün bilinci ile medyamız ve basın emekçilerimizin daha çağdaş koşullarda ve demokratik ortamda görev yapmalarını sağlamak ve sorunlarını çözmek görevlerimiz arasındadır. Halkımızın 1878 yılında başlayan ulusal mücadelesinde gazetecilerimiz ile basın emekçilerimizin katkıları çok büyüktür. O karanlık günlerde ve mücadele safhalarında yayınlanan Saded, Zaman, Kıbrıs, Vatan-Seyf, SÖZ , Masum Millet, Halkın Sesi, İstiklal, Bozkurt, Zafer ve diğer gazetelerimiz en zor koşullar altında, tüm baskılara rağmen ulusal mücadelemize destek verip, halkımıza yol gösterirken, haklı davamızın da sesi olmuşlardır. Bu gazetelerin, yöneticilerinin ve çalışanlarının ana hedefi ve görevi Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak, halkımızın moral gücünü ayakta tutmak ve sosyal ve ekonomik sorunlarına çare üretmek olmuştur.

Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda gazetelerimiz ile basın çalışanlarının ne kadar büyük ve kutsal bir görevi yüklendiklerini daha iyi görebiliyoruz. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte medya büyük bir gelişme gösterip dünyaya açılırken, demokrasiyi ve çok sesliliği dikkat alarak, medyamız ile basın emekçilerinden beklentimiz, Kıbrıs’ta yaşanan gerçekleri, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıkları, saldırıları ve ulusal davamızın haklı sesini dünyaya duyurmalarıdır. Devletimiz ve halkımız adına buna büyük ihtiyacımız vardır. Bir diğer beklentimiz ise doğru ve dürüst habercilik, tarafsızlık, kişilik haklarına saygı ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesidir. Devletimizi ve ülkemizi karalamaya yönelik, kara propaganda ile yalana, iftiraya ve gerçek dışı haberlere karşı çıkmak da her gazetecinin görevleri arasındadır. Medyamız ile gazetecilerimizin bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerine inancım tamdır. Her zaman basın özgürlüğüne önem verdik, medyamız ile basın emekçilerimizin daha çağdaş ortamlarda çalışmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

En zor koşullarda ve pandemi sürecinde büyük fedakarlık göstererek görevlerini yerine getiren medyamız ile basın emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tümüne başarılar dilerken, aramızda bulunmayan gazetecilerimiz ile basın emekçilerine Tanrı’dan rahmet dilerim."