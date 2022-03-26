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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tiyatronun, tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türkü’nün öz benliğini ve öz saygısını kazanmasına vesile olduğunu, kültürel birikimin zenginleşmesini sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

“Bireylere toplumsal aidiyetin önemini aşılayan, eleştirel düşünceyi geliştirerek insanlığa, olaylara farklı açıdan bakılabilmesini öğreten, toplumun manevi değerlerini güçlendirerek toplumların düşünsel ve kültürel kimliğini geliştiren tiyatro; hem bir sanat disiplini olarak sanatsal yaratıyı en etkin biçimde toplumlara aktarmakta, hem de eğitimsel gücüyle toplumlara muhakeme erkini kazandırmaktadır.

Kıbrıs Türk sanat dünyasında da oldukça büyük öneme sahip olan tiyatro, tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türkü’nün öz benliğini ve öz saygısını kazanmasına vesile olmuş, sanatın estetik gücüyle toplumun kültür birikimini yansıtmasına ve bu kültürel birikimin zenginleşmesine öncülük etmiştir. Kıbrıs Türk tiyatrosu, toplumsal varoluş yıllarında ise milli bilincin oluşmasının önemli unsurları arasında yerini almıştır.

Özelde tiyatronun, daha genel ölçekte ise sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak gerek tiyatro, gerekse diğer sanat dallarına dün olduğu gibi bugün de gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.

Bütün bunların ışığında, Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek veren, gelmiş geçmiş tüm tiyatro sanatçılarımızın, tiyatrolarda görev yapan idari ve teknik çalışanların, pek tabii ki sanatseverlerin, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum.”

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