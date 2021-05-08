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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı:

 

“Ülkemizde 1980’de aile yasalarında değişiklik yapılarak evlilikten önce Talasemi testi yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak KKTC’de 2001 yılından beri hasta çocuk doğumu olmamıştır.

 

Bu sayede KKTC, Talasemi konusunda dünyadaki en güzel örneklerden birisi olarak Talasemiyi sıfırlayan ilk ülkedir.

 

Talasemi ile mücadelede toplum eğitimi ve bilinci önemli rol oynamaktadır. Bilinmesi gereken önemli nokta, evlilik öncesi testlerin yapılarak, taşıyıcıların ortaya çıkarılması ile hasta çocuk doğumunu önlemektir.

 

KKTC’de yasal düzenlemeler de dahil toplum bilincinin yerleşmesi ve gösterilen duyarlılık ve hassasiyetlerle sağlanan başarıda emeği geçen çok sayıda tıp insanına borçluyuz. Bu vesile ile onları da yürekten kutlarım. Talasemi konusunda göstermiş olduğumuz başarı ile birlikte ülkemizdeki kan bağışı bilincini daha da geliştirmemiz önemlidir. Gönüllü kan bağışçılığının artarak gelişmesi için Sivil Toplum Örgütleri, devlet Yetkilileri ve bireylere görev düşmektedir.

Bu vesileyle, kan bağışında bulunanlara ve söz konusu yasanın hazırlanması ile yürürlüğe girerek uygulanmasında katkısı olanlara teşekkürlerimi sunarım.

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