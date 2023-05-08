  • BIST 4.436,99
  • Altın 1267.759
  • Dolar 19.4994
  • Euro 21.5178
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası’na katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski milletvekili merhum Ali Rıza Usluer’in anısına İskele düzenlenen 1. Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası’na katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından, eski milletvekili merhum Ali Rıza Usluer’in anısına İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda düzenlenen 1. Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası'na katıldı. Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Ali Rıza Usluer’in uzun yıllar KKTC Polis Teşkilatı’na ve milletvekili olarak ülkeye önemli hizmetler veren biri olduğunu belirtti.

Ali Rıza Usluer’in vatansever, halkın içinde ve ülkesine bağlı biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, İskele bölgesinin kalkınmasında büyük katkıları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporun, gençlerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi için önemli olduğunu ifade ederek ambargolara rağmen gençlerin, spor müsabakalarında gösterdiği başarının ve ülkemizi temsil etmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden canları da yâd eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her ne olursa olsun yapmakta olduğu çalışmalarda, onların adlarının yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

 Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında yapılan bütün etkinliklerde KKTC’yi yaşatmanın ve tanıtmanın önemine değinip tüm gençleri başarı diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir haftada 96 kaza, 1 ölü, 28 yaralı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:36
  • Hatice İntaç- Gün Batımı Duyguları08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:34
  • Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33
  • Sağlık çalışanları Dr. Tuğcu’nun bıçaklanması ile ilgili meclis önünde eyleme gitti08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:31
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Dolu ve fırtınadan zarar gören bölgelerin tespitine başladık08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:28
  • Sağlıkta şiddet… Sağlık Bakanlığı, komisyon kurma kararı aldığını açıkladı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:25
  • Alkollü sürücü kaza yaptı! 1 Kişi Yaralandı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:23
  • KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:19
  • Meclis Genel Kurulu toplandı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:18
  • 7.5 Metre Yüksekten Düştü!08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti