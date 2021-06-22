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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp onuruna veda yemeği verdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresini tamamlamak üzere olan Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp onuruna veda yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp onuruna veda yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresini tamamlamak üzere olan Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp onuruna veda yemeği verdi.

Veda yemeğinde Cumhurbaşkanı Tatar Büyükelçi’ye Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliği için adadaki iki tarafın egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri zemininde resmî müzakerelerin başlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının müktesep hakları olan bu zeminde müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca yakında emekliye ayrılacak olan Alman Büyükelçiye emeklilik yaşamında sağlık ve afiyet diledi.

Büyükelçi Kremp de, dört yıllık görev süresine dair gözlemlerini paylaştı ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veda yemeğinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergun Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve Dış İlişkiler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu da hazır bulundu.

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