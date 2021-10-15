Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın davetli olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın sabah 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.

Ankara’da temas ve incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret edecek, Kıbrıs konusunda açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

Altındağ Belediyesi’nin düzenleyeceği KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Ormanı’nın açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Fuat Oktay ile birlikte katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikiminde de bulunacak.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareketle akşam saat 20.30’da KKTC’de olacak.