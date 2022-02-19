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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya Gitmek Üzere KKTC’den Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya Gitmek Üzere KKTC’den Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya Gitmek Üzere KKTC’den Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak Ankara’ya gitmek üzere eşi Sibel Tatar’la birlikte KKTC’den ayrıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’ndan saat 12.50’de, Ankara’ya gitmek üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, pazar akşamı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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