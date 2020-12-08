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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Genel Sekreter Mustafa Toycan’ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Genel Sekreter Mustafa Toycan’ı kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’nin uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen bir eğitim adası olarak kendini kanıtladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, KKTC’nin bir eğitim adası olarak başarılarının süreceğine inanç belirtti. Dünya sivil havacılık otoriteleri tarafından, KKTC’ye uygulanan direkt uçuş kısıtlamasından da bahseden Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye uygulanan direkt uçuş kısıtlamasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türkiye üzerinden dünyanın her yerinden uçakla gelinebileceğini belirtti. Uygulanan haksız ambargolara rağmen KKTC Yükseköğretim kurumlarında 150 farklı ülkeden öğrencinin eğitim görmesinden duyduğu mutluluğu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ülke eğitim sektörünün kalitesinin bir kanıtı olduğunu dile getirerek, KKTC’nin sosyal, kültürel yapısı ve iklimiyle eğitim için oldukça elverişli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, KKTC’nin sağlık açısından yarattığı güvenli ülke imajının eğitim sektörü için yaratacağı olumlu etkiye de değindi. Bir marka olarak tanımladığı Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin elde ettiği başarılardan ve KKTC’ye yaptığı yatırımdan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı, üniversitenin akademik anlamda ülkeye bir katma değer yaratarak donanımlı mezunlar yetiştirmesi gerektiğine işaret ederek üniversite yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. 

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