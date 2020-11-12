Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcı Altıncık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Altıncık’la gerçekleştirdiği görüşmede, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada, “öğretmenlik görevini ve KTÖS Genel Sekreterlik makamını kötüye kullanarak, siyasi faaliyette bulunduğunu” ifade etti.

“Bahse konu açıklamada, Elcil’in sarf ettiği gerçek dışı ve kötü niyetli ifadelerinin şahsını olduğu kadar, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını da yıpratmaya yönelik bir saldırı olduğunu” kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet’e yapılan saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, KKTC Başsavcılığı tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Başsavcı Altıncık ise, gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağını söyledi.