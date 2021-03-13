Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı Sivil Toplum Örgütleri ile çevrim içi görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, Kıbrıs meselesi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, Kıbrıs meselesi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

“EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI BİR ÇÖZÜM, KIBRISLI RUMLARIN DA YARARINA OLACAK”

Federasyonun tek egemenliğe dayalı bir model olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının federasyonla hedeflediğinin üniter bir devlet yapısı oluşturmak olduğunu dile getirerek Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi egemenlik haklarına sahip çıkmasının gerekliliğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere ekonomik vaatlerle herhangi bir çözümün empoze edilemeyeceğini kaydetti. Egemen eşitliğe dayalı bir çözümün Kıbrıslı Rumların da yararına olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hidrokarbon konusunda Türkiye’nin asla denklem dışında tutulamayacağını, Türkiye’nin bölgenin en güçlü ve lider ülkesi olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜK HAKKINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının ardından Türkiye ve KKTC halkları arasında yaşanan yakınlaşmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun Kıbrıslı Türklere siyaseten ve ekonomik açıdan büyük güç verdiğini belirtti. KKTC’nin güçlenerek yaşayabilmesinin Türkiye’nin güvenliği açısından da oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı bir çözümün müzakere masasına götürülmesinin önemine dikkat çekerek, Annan Planı’ndan 13 sene sonra Crans Montana’da federasyon anlayışının tekrar çöktüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlük hakkından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

“ESAS HEDEF; MİLLİ BEKAMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk gençlik yıllarından bugüne kadar Kıbrıs’ta iki ayrı devleti savunan biri olarak halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinin altını çizdi. KKTC’ye 100’den fazla farklı öğrencinin yüksek öğretim için geldiğini, çeşitli ülkelerden turist geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilerek KKTC’nin daha güçlenebileceğini kaydetti. KKTC’nin bugün sağlıktan eğitime her alanda yüz binlerce insana hizmet verdiğini ve bir devlet olmanın tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olmasının Kıbrıslı Türkler lehine avantajlı bir durum yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Milli Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin verdiği tarihsel mücadeleye değinerek “Esas hedef; Milli bekamızdır” dedi.

Video konferansa Şht. Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına Gürsel Benan, Maraş Derneği adına Yasin Yeni, Dr. Küçük Hareketi adına Alihan Çakır, Elazığlılar Derneği adına Yunus Ataş, Ahıskalılar Derneği adına Hakan Uygun ve Mücahit Komutanları Derneği adına Gözkamaş Ergüneş ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.