  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı Sivil Toplum Örgütleri ile çevrim içi görüşme yaptı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, Kıbrıs meselesi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı Sivil Toplum Örgütleri ile çevrim içi görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, Kıbrıs meselesi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

 

“EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI BİR ÇÖZÜM, KIBRISLI RUMLARIN DA YARARINA OLACAK”

Federasyonun tek egemenliğe dayalı bir model olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının federasyonla hedeflediğinin üniter bir devlet yapısı oluşturmak olduğunu dile getirerek Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi egemenlik haklarına sahip çıkmasının gerekliliğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere ekonomik vaatlerle herhangi bir çözümün empoze edilemeyeceğini kaydetti. Egemen eşitliğe dayalı bir çözümün Kıbrıslı Rumların da yararına olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hidrokarbon konusunda Türkiye’nin asla denklem dışında tutulamayacağını, Türkiye’nin bölgenin en güçlü ve lider ülkesi olduğunu dile getirdi.

 

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜK HAKKINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının ardından Türkiye ve KKTC halkları arasında yaşanan yakınlaşmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun Kıbrıslı Türklere siyaseten ve ekonomik açıdan büyük güç verdiğini belirtti. KKTC’nin güçlenerek yaşayabilmesinin Türkiye’nin güvenliği açısından da oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı bir çözümün müzakere masasına götürülmesinin önemine dikkat çekerek, Annan Planı’ndan 13 sene sonra Crans Montana’da federasyon anlayışının tekrar çöktüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlük hakkından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

 

“ESAS HEDEF; MİLLİ BEKAMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk gençlik yıllarından bugüne kadar Kıbrıs’ta iki ayrı devleti savunan biri olarak halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinin altını çizdi. KKTC’ye 100’den fazla farklı öğrencinin yüksek öğretim için geldiğini, çeşitli ülkelerden turist geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilerek KKTC’nin daha güçlenebileceğini kaydetti. KKTC’nin bugün sağlıktan eğitime her alanda yüz binlerce insana hizmet verdiğini ve bir devlet olmanın tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olmasının Kıbrıslı Türkler lehine avantajlı bir durum yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Milli Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin verdiği tarihsel mücadeleye değinerek “Esas hedef; Milli bekamızdır” dedi.

 

Video konferansa Şht. Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına Gürsel Benan, Maraş Derneği adına Yasin Yeni, Dr. Küçük Hareketi adına Alihan Çakır, Elazığlılar Derneği adına Yunus Ataş, Ahıskalılar Derneği adına Hakan Uygun ve Mücahit Komutanları Derneği adına Gözkamaş Ergüneş ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler Sendikası Tıp Bayramında Sağlık Alanındaki Eksikliklere Vurgu Yaptı13 Mart 2021 Cumartesi 14:09
  • Özyiğit, Güç Sen Heyeti ile Görüştü13 Mart 2021 Cumartesi 14:05
  • KIBTES İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı nedeniyle mesaj yayınladı13 Mart 2021 Cumartesi 13:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC İçişleri Bakanı Soylu’nun annesinin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı13 Mart 2021 Cumartesi 13:47
  • Toplu taşımacıların eylemi sona erdi13 Mart 2021 Cumartesi 13:46
  • DİSY'den Akıncı'ya ziyaret13 Mart 2021 Cumartesi 12:56
  • Zaroğlu:UBP ilçe başkanı YDP'yi karıştırmak istiyor13 Mart 2021 Cumartesi 12:54
  • Polisten önemli duyuru13 Mart 2021 Cumartesi 11:55
  • KTTB Onur Ödülü bu sene ''Tüm Sağlık Çalışanlarına'' verildi13 Mart 2021 Cumartesi 11:38
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!13 Mart 2021 Cumartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti