Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ejay Sharma, Yüksek Komiser Stephen Lillie ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sharma, dün Rum tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bugün ise özellikle Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan gayriresmi toplantıya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının yapmakta olduğu hazırlıkları ve değerlendirmeleri almak üzere bu toplantıyı talep ettiklerini ifade ederek kabul için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayriresmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem de dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık yetkililerine, Kıbrıs Adasında ve bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki Devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve iş birliğinin bu realitenin kabulü ile mümkün olabileceğinin altını çizdi