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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çin iş insanlarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Özmen Safa başkanlığında KKTC’de yatırım yapmak üzere ülkeye gelen Çin iş insanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çin iş insanlarını kabul etti

KKTC’ye yıllardır yaptığı yatırımlardan dolayı Ali Özmen Safa’yı kutlayarak söze başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin olduğunu, hep birlikte yapılan çalışmalarla dünyaya egemen eşitlikte yan yana yaşayan iki devletin savunduklarını artık daha fazla yüksek sesle duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Ne mutlu bize ki bugün yurtdışından ülkemize gelen yatırımcılar sizlerle birlikte yatırım yapmaya hazırlanıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde yabancı yatırımcıların ticari anlayışlarına cevap verebilecek, mali ve hukuki danışmanlık yapabilecek uluslararası tecrübeye sahip kurum ve kuruluşlarımızın bulunduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceği hak ettiğini ve bu anlamda KKTC’nin kalkınma ve gelişme sürecinde arkasında olduğunu söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 37. kuruluş yılında verilen mesajların önemine dikkat çekti ve “Bütün dünyaya, ‘KKTC gelişecektir, kalkınacaktır ve yatırımlara açık olacaktır’ anlamında mesajlar verilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımcılara KKTC’nin geleceğinin parlak olduğu ve KKTC’ye güvenmeleri mesajını vererek KKTC’de yapılan yatırımların takdir gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyayı yıkıma uğratan tehlikeli bir virüse karşı örgütlenip iyi bir şekilde yönetebilmenin hem kendi halkımıza hem de yabancı yatırımcılara güven verdiğini söyleyerek, Covid-19 salgınının kontrol altına alınması için uğraşan sağlık çalışanlarına ve Acil Durum Hastanesi’nin iki ayda bitirilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.

Ali Özmen Safa, Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

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