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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi etkinliğinin sonunda İskele'de düzenlenen törene katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 37’nci yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Cumhuriyet gezisinin sona erdiği noktada bir de konuşma yaptı.

Eşi Sibel Tatar'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Osman Ağa Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, konuşmasında, Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını çağdaş bir şekilde dünyada duyurmak ve ülkeyi tanıtmak bakımından çok güzel bir faaliyet olduğunu söyleyerek "Bu faaliyetlerin devam etmesini temenni ederim" dedi.

Bu yıl pandemi dolayısıyla katılımın az olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, eski otomobillere bakmanın ve geleceğe taşımanın bir kültür işi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bu faaliyetin kültür ve sporla bütünleşmesiyle KKTC’nin tanıtımına katkı yaptığını belirtti. Tatar, bu tür etkinliklerin Kıbrıs Türk halkının tarihine, kültürüne ve geleceğine sahip çıkması bakımından önemine de işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Almanya’da başlayıp 6 Avrupa ülkesinden KKTC bayraklarıyla geçerek Türkiye ve Gürcistan üzerinden geçetek, KKTC’de finali yapılan organizasyonu nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a üzerinde ismi yazılı mont takdim etti.

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