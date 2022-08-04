Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği yeni yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayarı ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Dış Basın Birliği’nin geçmişinde büyük hizmetler vermiş değerli isimlerin yer aldığını belirterek Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen siyasetle Kıbrıs Türk halkının bu ülkedeki varlığı ve milli davamızın dünyaya duyurulması konusunda dış basına yönelik verilen mesajların ve çalışmaların önemine değindi.

Bulunduğumuz çağın imkanları doğrultusunda farklı iletişim kanalları aracılığıyla Kıbrıs Türk halkının haklı sesini duyurabildiğimizi ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek Dış Basın Birliği’nin katkılarıyla dünya kamuoyuna Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmanın önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından yeni bir sayfanın açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle izlenen egemen eşitlik temelinde ve eşit ulusal statü bağlamında yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın olabileceği yönündeki yeni siyasetin tüm dünya ile paylaşıldığını söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler çerçevesinde bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi ve aynı zamanda garantör ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu siyaseti savunmanın ve mevcut sıkıntıların aşılmasında Dış Basın Birliği’nin ortaya koyacağı görüş ve önerilerle kamuoyu yaratmanın önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dış Basın Birliği’nin yeni oluşumundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni yönetimin çalışmalarına Cumhurbaşkanı olarak katkı koymaya ve doğru mesajların dünyayla paylaşılmasını sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Şu anda KKTC’nin sesini dünyaya duyurmak için çok değerli ve güçlü bir kadro iş başındadır” dedi ve yeni yönetimi kutlayarak başarılar diledi.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayarı da yaptığı konuşmada, Dış Basın Birliği yeni yönetim kurulu olarak ilk nezaket ziyaretini Cumhurbaşkanı Tatar’a gerçekleştirdiklerini belirterek yeni yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’nin saygın medya kuruluşlarının temsilcileri olduğunu, sadece Türkiye kamuoyunun değil aynı zamanda uluslararası ajans ve medyalar aracılığıyla dünya kamuoyunu Kıbrıs konusunda bilgilendirdiklerini anlattı.

Sayarı, Kıbrıs konusunun uluslararası bir mesele olduğu bilinci ve hassasiyeti ile görev yaptıklarını ifade etti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yıllar önce Kıbrıs konusundaki duruşunun hiçbir değişiklik veya sapmaya uğramadan aynen devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Gökhan Güler de hazır bulundu.