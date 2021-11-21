  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, geleceğimizin teminatı olan çocuklar, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere harfiyen riayet etmenin, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koyarak gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmenin tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesi münasebetiyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her yıl 20 Kasım gününü, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutluyoruz.

Yüce Meclis tarafından 12 Mart 1996 tarihinde onaylanan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, tüm çocuklarımızın haklarını yasal zeminde, ülkemizde de garanti altına almaktadır.

Bugün global ölçekte yaşanan savaş ve şiddet olaylarının, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun, en kıymetli varlıklarımız olan çocukları derinden etkilediğine şahit olmaktayız.

Dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan yıkıcı çevre felaketleri, artan küresel ısınma gibi olgular da insanlığın umudu olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımız ve gelecek kuşakların yaşamları için en önemli tehdit olarak karşımızda duruyor.

Bu bağlamda, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin takipçisi olmanın yanı sıra, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere harfiyen riayet etmek, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koymak, gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmek tarihi bir sorumluluk olarak bizi beklemektedir.

Tüm bunların ışığında, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın egemen devletlerinde güven, huzur ve refah içerisinde, özgürce yaşamaları için var gücümle dün olduğu gibi bugün de çalışacağımı belirtirken, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için aile ocağından başlayarak  yaşamın her alanında toplum olarak üzerimize düşecek görevleri harfiyen yerine getireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor ve sevgiyle kucaklıyorum."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 67 Yaşındaki Kadının Ölüm Nedeni Belli Oldu21 Kasım 2021 Pazar 10:27
  • 25 Yaşındaki Adam Aniden Vefat Etti21 Kasım 2021 Pazar 10:18
  • Aşısız kişiler meyhane, restoran ve kafelere giremeyecek20 Kasım 2021 Cumartesi 21:38
  • 20 Kasım 2021 , 269 pozitif vakaya ve 2 vefat!20 Kasım 2021 Cumartesi 19:24
  • Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı20 Kasım 2021 Cumartesi 18:42
  • Sucuoğlu: Üç Sektör İle Özel Olarak İlgileneceğim20 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
  • 1750 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi20 Kasım 2021 Cumartesi 18:29
  • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu: Çocuk Haklarını Kutlayamıyoruz20 Kasım 2021 Cumartesi 16:44
  • BRTK’nın 58.Yıldönümü Etkinlikleri20 Kasım 2021 Cumartesi 16:35
  • SOS Çocukköyü Derneği İle ARUCAD, Çocuklarımız İçin İş Birliğine Hazır20 Kasım 2021 Cumartesi 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti