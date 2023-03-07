Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Kıbrıs Türk halkının toplumsal var oluş mücadelesinden bugüne, yaşamın her basamağında, dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadınının gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edeceğini, halkın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tatar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, bu yıl deprem felaketinin yüreklerde açtığı yaraları iyileştirmeye çalışılan depremde yitirilen canların hak ve hukukunun peşinden gidilen, milletin fıtratında fazlasıyla bulunan empati, dayanışma, acılara ortak olma, toplumsal birliktelik gibi hasletlere sıkı sıkıya sarıldıkları bir dönemde idrak edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki rolleriyle ilgili hem farkındalık yaratılan, toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmasının çağdaş ve demokratik bir devlet mekanizmasındaki öneminin yeniden idrak edildiği bu önemli günün, eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına kadınların yeterince söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte ortaya konan iradenin kamuoyuyla paylaşıldığı bir gün olduğunu da vurguladı

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Milletvekili, Maliye Bakanı, Başbakan olarak görev yaptığım günlerde, gerek kadınlarımızın statüsünün çağdaş ülkelerdeki seviyelere çıkmasına yönelik ortaya koyduğum irade ve yürüttüğüm siyaseti bugün Cumhurbaşkanı olarak çok daha emin adımlarla devam ettirmeye kararlı olduğumu vurgulamakta fayda görüyorum.