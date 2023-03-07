  • BIST 5.418,53
  • Altın 1118.495
  • Dolar 18.9121
  • Euro 20.1638
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKayseri’de Art Arda Depremler Oluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak,  Kıbrıs Türk halkının toplumsal var oluş mücadelesinden bugüne, yaşamın her basamağında, dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadınının  gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edeceğini,  halkın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tatar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, bu yıl  deprem felaketinin yüreklerde  açtığı yaraları iyileştirmeye çalışılan  depremde yitirilen canların hak ve hukukunun peşinden gidilen, milletin fıtratında fazlasıyla bulunan empati, dayanışma, acılara ortak olma, toplumsal birliktelik gibi hasletlere sıkı sıkıya sarıldıkları  bir dönemde idrak edildiğine dikkat çekti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki rolleriyle ilgili hem farkındalık yaratılan, toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmasının çağdaş ve demokratik bir devlet mekanizmasındaki öneminin yeniden idrak edildiği bu önemli günün, eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına kadınların yeterince söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte ortaya konan iradenin kamuoyuyla paylaşıldığı bir gün olduğunu da vurguladı

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Milletvekili, Maliye Bakanı, Başbakan olarak görev yaptığım günlerde, gerek kadınlarımızın statüsünün çağdaş ülkelerdeki seviyelere çıkmasına yönelik ortaya koyduğum irade ve yürüttüğüm siyaseti bugün Cumhurbaşkanı olarak çok daha emin adımlarla devam ettirmeye kararlı olduğumu vurgulamakta fayda görüyorum.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Ormanlar tarihi bir salgın hastalıkla baş başa bırakıldı07 Mart 2023 Salı 14:31
  • Kapatma Saatine Uymayan 4 İşletmeye Yasal İşlem Başlatıldı07 Mart 2023 Salı 14:23
  • Çalıştığı iş yerini soydu!07 Mart 2023 Salı 14:05
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı07 Mart 2023 Salı 13:54
  • CTP ve BKP bir araya geldi07 Mart 2023 Salı 13:47
  • Meclis Genel Kurulu toplandı07 Mart 2023 Salı 13:36
  • Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili cezai kovuşturma başlıyor07 Mart 2023 Salı 13:28
  • Şampiyon Melekler Anı Gecesi yarın yapılıyor07 Mart 2023 Salı 13:03
  • YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı07 Mart 2023 Salı 12:57
  • KTMMOB, okul binalarının depreme dayanıklılığını bugün hükümete sunacak07 Mart 2023 Salı 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti