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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ’daki temaslarını sürdürüyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ’daki temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ’daki temaslarını sürdürüyor

Tatar, Elazığ’daki temasları çerçevesinde bugün Fırat Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek.

Elazığ’da dün televizyon kanalları ve önde gelen basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin Kıbrıs’ta olacağını anımsatarak, “20 Temmuz’da Kıbrıs’tan dünyaya çok önemli mesajlar verileceğini söylemişti. Yürütülen ortak davada Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, adalet, eşitlik ve Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir anlaşma istediklerini de belirtmişti.

Maraş’ın iadesinin gündemden kalktığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş iadesi artık gündemden kalkmıştır. Maraş zaten Türk vakıflarına aittir. 46 yıl daha orasının kapalı kalması kabul edilemez. Orası geçmişte çok önemli bir turizm merkeziydi ve şu anda pandemiye rağmen çok sayıda ziyaretçisi var. Şimdiden KKTC’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ’da, dün İcadiye Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katılarak emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’ın yaşadığı evi de ziyaret etti..İlhan’ın evinde çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet Cumhurbaşkanı Tatar, İlhan ailesine ait eski fotoğraflara baktı.

Elazığ temaslarına bugün da devam edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Fırat Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek. Katılacağı televizyon programlarının ardından Malatya’ya geçecek olan Tatar, Kıbrıs gazileriyle görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Yemeğin ardından Diyarbakır’a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak. Yarın İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde KKTC’ne dönecek. 

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