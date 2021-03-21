  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy’de fidan dikim etkinliğine katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikimi ve Erenköy şehitlerini yad etmek amacıyla, Bereket isimli gemi ile Erenköy’e gitti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti, daha sonra fidan dikme etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy’de fidan dikim etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy’de fidan dikim etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikimi ve Erenköy şehitlerini yad etmek amacıyla, Bereket isimli gemi ile Erenköy’e gitti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti, daha sonra fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmada, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi’nin aynı önemi taşıdığına vurgu yaptı.

Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi’ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.

ERENKÖY’DEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJ…

Erenköy Direnişi ile dünyaya, Kıbrıs’ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek, Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunun vurgulandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan toprağımıza, Erenköy’e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandırma faaliyetimizle, Erenköy’ü geleceğe hazırlıyoruz… Bugün burada hep birlikte Erenköy Direnişi’ni anıyoruz” dedi.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET ESASI ŞART”

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa, bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini yineledi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emirzade, kitabını Meclis'e sundu21 Mart 2021 Pazar 15:52
  • İş Kadınları Derneği 14 yaşında21 Mart 2021 Pazar 15:51
  • Erenköy’de 1571 adet fidan dikildi21 Mart 2021 Pazar 15:22
  • Hellimin adı korunarak tescil edilmesi için 26 Mart’ta oylama yapılacak21 Mart 2021 Pazar 15:12
  • Yeni test merkezleri hizmet vermeye başlıyor21 Mart 2021 Pazar 15:05
  • Tatar Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı21 Mart 2021 Pazar 15:04
  • KTMMOB'den su günü semineri21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Çakıcı'dan İstanbul sözleşmesi eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • DP'den hükümete yandaş politika eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:44
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor.21 Mart 2021 Pazar 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti