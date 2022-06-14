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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kamu hizmetlerinin vatandaşa etkili bir şekilde sunulabilmesini sağlayan kaymakamlıkların kentlerin huzurunu ve gelişimini sağlamak adına yürüttüğü çalışmaların önemine işaret ederek Girne kentinin turizm, yükseköğretim ve hizmet sektörlerinde gelişen bir kent olarak ülke için değerine vurgu yaptı.

Girne Kaymakamlığı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kaymakamlık çalışanlarına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede çevre yolu, kanalizasyon, nüfus artışı, trafik sorunu ve kıyılara dair konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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