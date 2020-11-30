Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yi kabul etti. Görüşmede, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı projesi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Ahmet Benli’nin belediye başkanlığı görevi yürüttüğü Gönyeli’nin önemli bir yerleşim merkezi olduğunu kaydetti ve Gönyeli’nin fiziki altyapısı ile belediye hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı’nı da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

“PROJEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının Başbakanlık görevinde bulunduğu dönemden beridir takip ettiği bir konu olduğunu ve Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle bu konuyu derinlemesine görüşmek istediğini ifade eden Tatar, projede sıkıntılar yaşandığını söyledi. Tatar, “Bu önemli projeye sahip çıkmalıyız” dedi.

Tamamlanma aşamasına gelinen projeyle ilgili Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve hükümetin sorumlulukları ve yapması gerekenler konusunda istişare etmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, el birliğiyle projenin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.