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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaştı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaparak karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, ana vatan Türkiye’nin ve ayrıca bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik diledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

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