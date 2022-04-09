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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği'ni Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği’nin komite üyelerini kabul etti ve görüşmede KKTC’de ikamet eden İngiliz ve yabancı toplulukların katkısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İngiliz Topluluğu Derneği Başkanı (BRS) Peter Wilkins, onursal başkan Stephen Day, başkan yardımcısı Mike Diplock, sağlık ve refah sorumlusu Julian Mawdesley ve Cumhurbaşkanlığı Avukatı ve Hukuk Danışmanı Erdem Erginel katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede şunları söyledi:

“BRS, KKTC’de ikamet eden İngiliz ve yabancı topluluğumuzun en önemli kuruluşlarından biridir ve topluluk olarak ülkemizi sağlıktan hayır işlerine kadar daha iyi hale getirmek için uzun yıllar gerçekleştirdiğiniz çalışmaları takdir etmekteyim. Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlar, dünyanın geri kalanıyla ticaret yapabilmekten, havalimanımıza doğrudan seyahat etmeye kadar hepimizi etkilemiştir. Bunu bir insan hakları sorunu ve ülkemizdeki izolasyonları sona erdirme vaatlerini yerine getirmeme olarak görüyoruz.

KKTC’deki sorunlara ilişkin hassasiyetlerinizi takdir ediyor ve yeni komitenin seçilmesinin ardından diyaloğumuzu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

İngiliz Topluluğu Derneği Başkanı Peter Wilkins ise, 23 Nisan’da yapılacak BRS Genel Kurulu’ndan önce Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiklerini ve burada yeniden aday olmayacağını belirtti.

Wilkins şunları söyledi:

“Taşınmaz mal satın alma izni, yaşlılar için bakım evleri, İskele yaşlılar evi olayının ardından daha iyi düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dair BRS’nin görüşleri, ikamet sorunları ve oturma izni alma prosedürlerinde yavaşlıktan kaynaklanan bazı kişilerin vize sürelerini aşması gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı bize tam desteğini ifade etmiştir. Uzun yıllar bize verdiği destek için kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi, KKTC’de yaşayan İngiliz ve yabancı toplulukların gerçek bir dostudur.”

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