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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yaşını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularımla kutlarım. İstiklal Marşı, acıda, kederde ve sevinçte her zaman birlikte olduğumuz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu için olduğu kadar Kıbrıs Türk halkı için de kutsaldır. İstiklal Marşı, ulusal marşımızdır ve direnişimizin simgesidir. Halkımız, İstiklal Marşı’nın 1921 yılında kabul edilişinden hemen sonra, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm baskı ve yasaklamalarına rağmen İstiklal Marşı’nı okumaya başlamış ve bu topraklarda Kıbrıs Türk varlığı olduğu sürece de okumaya devam edecektir. İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yaşını kutlarken, İstiklal Savaşı’nda toprağa düşen aziz şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum.
 

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