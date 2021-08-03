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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu Ziyaret Etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İTO'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız bütün yurt dışı kurumlarda gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek, İTO Başkanı Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Avdagiç, basına kapalı gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Tatar'ın ziyaretinden son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İTO nezdinde KKTC'nin çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İnşallah bundan sonra da bunu çok daha iyi noktaya taşıma konusundaki karalılığımızı da arz etmek isterim. Sizin ortaya koyduğunuz siyasi çizgi ve duruşunuzdan dolayı da size şükranlarımızı arz ediyoruz İstanbul iş dünyası adına." diye konuştu.

Tatar'ın, Kıbrıs Türkü'nün sesinin daha gür çıkması konusunda, daha doğruları net, açık ve geri dönülemez bir şekilde ifade etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Avdagiç, "Bu konudaki süreçlerinizi, tavrınızı, politikanızı tamamen desteklediğimizi ve bu konudaki politikanızın daha başarılı olması için İstanbul iş dünyası olarak üzerimize düşen tüm hususları yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bu vesileyle tüm kamuoyuyla beraber zat-ı alinize arz etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın 5 yaşındayken asker selamı verdiği fotoğrafını paylaşmasına da değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım siz bir kaç gün evvel de ilgimizi çeken bir twit attınız, zannediyorum 4-5 yaşında olduğunuz bir fotoğrafınızı paylaştınız. Dolayısıyla biz sizin hayat çizginizde çok uzun zamandır böyle bir mücadele içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bugün artık en üst makamda bu mücadeleye devam ediyorsunuz.

Ve gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız tüm yurt dışı kurumlarda da gündeme getiriyor ve gündeme getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bugüne kadara dayatılmaya çalışılan yanlış bir reçetenin başarılı olmayacağını da tüm dünyanın görmesi lazım."

Şekib Avdagiç ayrıca bundan sonra da Kıbrıs'la sadece ziyaret, turizm anlamında değil ticaret anlamında, yatırım anlamında da iş birliğininim geliştirilmesi noktasında İstanbul iş dünyası olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan konuşmalar sonrasında İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Tatar'a üzerinde Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu kalkan şeklinde bir plaket takdim etti.

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