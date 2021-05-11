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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyetini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü dolayısıyla Ali Bolat başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, özellikle pandemi döneminde gece gündüz durmadan özverili ve fedakarlık içeren hizmetler veren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını ileterek, bu hizmetleri takdir ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte hemşirelerimizin apayrı yeri ve sorumluluğu olduğuna işaret ederek, hemşirelerin en iyi koşullarda çalışabilmesi, hastanelerimizin, sağlık hizmetlerimizin ve devletimizin imkanlarına göre sağlık ekipmanlarının ve malzemelerinin hastalarımızın tedavisi için hemşirelerimizin hizmetine verilmesinin önemine değindi.


Cumhurbaşkanı Tatar, gerek özel gerekse devlet hastanelerinde sağlık altyapısında eskiye kıyasla önemli gelişmelerin olduğunu belirterek, halkımızın sağlığı, refahı ve mutluluğu için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.


Devletin insanlara sahip çıkmasının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Her türlü kurum ve kuruluşuyla devletimizin çatısı altında çocuklarımızın gelecekte daha güzel günlere kavuşabilmeleri için bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.


Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Savaşı’nda hizmetleri olan ve tarihe örnek olarak geçmiş hemşire Florence Nightingale’e atıfta bulunarak kıdemli hemşireler sayesinde hemşirelik mesleğinin daha iyi yerlere geleceğine inanç belirtti.


KKTC’de din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın hastanelerimizde herkese hizmet verildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm hemşireleri kutladı ve başarılar diledi.


Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyeti ise Cumhurbaşkanı Tatar’a yaptıkları nezaket ziyaretinde birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu. Birlik heyetinde ise, Asbaşkan Çiğdem Adataş Şeşen, Genel Sekreter Özlem Durmaz, Eğitim Birimi Koordinatörü Dilek Sarpkaya Güder, Eğitim Birimi Sorumlusu Elif İlkhan, Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Reşat  Karakahmaran ve Kevser Altun yer aldı.

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