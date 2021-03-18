Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de konuşmalarında Kıbrıs konusuna işaret etti.

Tatar, Kıbrıs meselesinin milli bir mesele ve egemenlik meselesi olduğunu kaydederek, gayretlerinin Kıbrıslı Türklerin egemenliğini dünyaya kabul ettirmek için olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk ise, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğini yineledi.

TATAR

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini de andı.

Tatar, vatanın bekası ve Türkiye’nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale ruhundan ve Ulu Önder Atatürk’ün mücadelesinden ve ilkelerinden güç ve ilham aldığını, bu mücadelenin Kıbrıs’ta verilen mücadeleye ışık ve rehber olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 anlaşmalarında kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878’de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladığını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın dedesi Şeherli Mehmet’in 1878’de adadan ayrılan Türk askeri için “bir gün mutlaka geri gelecekler” dediğini hatırlattı. Tatar, “Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın 1960 yılında doğan haklarla adada konuşlandığını, burada değerli komutanların, önemli görevlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı için uzmanlar, hukukçular, diplomatlar ve müzakere heyetiyle yapılan hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

“Geçmişe de baktığımızda öz itibarıyla Kıbrıs meselesinin milli bir mesele, aynı zamanda da bir egemenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Bizim de bütün uğraşlarımız bütün dünyaya var olan egemenliğimizi kabul ettirebilmemizdir”.

“GEÇMİŞİNİ VE TARİHİNİ BİLMEYENLER GELECEĞİ YAZAMAZLAR”

Dönemin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün imzasının da bulunduğu 1960 Anlaşmalarında İngiltere’nin, egemenliği iki halka devrettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına tarihi günleri bir kez daha hatırlatmanın, şehitleri yad etmenin ve gelecek için geçmişten alınan derslerin fevkalade önemli olduğunu belirtti.

“Geçmişini ve tarihini bilmeyenler geleceği yazamazlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi iyi tahlil etmek gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alayda bulunan müzeyi de gezdi. Tatar, bu müzenin gelecek nesillerin geçmişi bilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Alayda yer almış ve önemli hizmetler veren çok değerli komutanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Alaydaki tüm komutanlara teşekkür ederek, hayatta olmayanlara rahmet diledi.



“ÇOCUKLUK YILLARIMDA ALAY’DA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI MÜZEDE GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk yıllarında, Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarlığını yapan dedesi Cemal Müftüzade ve anneannesi Vildan Müftüzade ile bir tören vesilesi ile alayı ziyaret ettiğini, alayda çekilen fotoğrafını KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği bu ziyarette, müzede görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Tatar, fotoğrafı müzede sergileyen ve tarihi bu açıdan değerlendirme imkanı yaratanlara da teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin içinde doğduğunu, bütün olayları yaşadığını, ailesinden öğrendikleri ile birlikte tüm bunların kişiliğine ve kimliğine yansıdığını belirterek, Kıbrıs konusunun ruhunu bildiğini ve amacının Cumhurbaşkanı olarak memleketine ve milletine büyük hizmetler gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

TÜMGENERAL SEZAİ ÖZTÜRK

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta barışın teminatı olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz” diye konuşan Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.