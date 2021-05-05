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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısı ele alındı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.


Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’e seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümete çağrı yaptı ve konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, her nerede olursa olsun, yürekleri Kıbrıs’ta atıyor. Bizlerin kopmaz parçasıdırlar” diyerek,  oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının KKTC Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.  


Komite toplantısında ayrıca Komite Üyesi Hakkı Müftüzade, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve genç kuşakların eğitim zafiyetlerinin giderilmesinin milli çıkarlarımız bakımından da önemli olduğunu belirtti ve gençlere gerekli eğitimin sağlanmasıyla yurt dışında sesimizi duyuracak geçmişimizdeki gerçekleri bilen eğitimli yeni nesillerimizin olacağına işaret etti.
Toplantıda ayrıca, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sorunları ile ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Müsteşarlığı” kurulması görüşüldü.

 
Toplantıya,  Komite Başkanı Leyla Kemal, Komite üyeleri Nevin Hüseyin, Dr. İsmet Doğan, Hakkı Müftüzade, Kerem Haser ve Münir Tatar katıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner de hazır bulundu

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