Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır verilen mücadele sonucu farklı federasyonların da bünyeye katılmasıyla Milli Olimpiyat Komitesi’nin önümüzdeki süreçte daha da gelişmesini temenni ederek KKTC’nin tanıtılması ve hak ettiği saygıyı görebilmesi için çeşitli platformlarda uluslararası bir diploması yürütüldüğünü ve mücadelenin sürdüğünü söyledi.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendiğini ifade etti.

Tatar, KKTC‘nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci üye olması dolayısıyla Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’na gençlerin katılamadığını ancak orada kendisinin yaptığı temaslar sonrasında önümüzdeki süreçte KKTC gençliğinin de böyle etkinliklerde yer alabilmesi için girişimlerde bulunulduğunu anımsattı.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu artık tüm dünyanın bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı halkın temsilcilerinin uluslararası platformlarda yer alabilmelerinin en doğrusu olduğunu ancak bazı teşkilatlardaki hukuki nedenler dolayısıyla sorun yaşandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler’de neredeyse 60 yıl önce alınan karar dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin böyle bir muamele gördüğünü ve uluslararası camiada hak ettikleri yeri alamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiç pes etmeden bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Milli Olimpiyat Komitemiz de bu bağlamda önemli bir kurumumuzdur. Farklı platformlarda yer alabilmemiz, sesimizi duyurabilmemiz için mücadeleye devam edeceğiz. Varlığımızı kabul ettirene dek katılamadığımız yerlerde de tepkimizi koymaya devam edeceğiz. Kendi dinamiklerimiz, federasyonlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanları ölçüsünde federasyonların yanında olacağına değinerek komiteye ve tüm federasyonlara çalışmalarında başarılar diledi.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ise, kasım ayında gerçekleşen genel kurul sonrası oluşan yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek komitenin kurumsallaşması ve olimpiyat evinin yapımı için sürecin başlatılması konusunda destek istediklerini ifade etti.