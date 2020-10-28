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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin Yerli Otomobili “GÜNSEL B9” İle Test Sürüşü Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin Yerli Otomobili “GÜNSEL B9” İle Test Sürüşü Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti. Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesi’ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, yerli otomobilimiz GÜNSEL’in ülke tanıtımına, ekonomisine, ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına büyük bir katkı yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından “Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim” ifadesini kullandı. Gerekli test süreçlerinin ardından GÜNSEL’i yollarda görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Tatar, emeği geçenlere ve Günsel Ailesi’ne teşekkür etti.

GÜNSEL’in yüzde 100 elektrikli bir otomobil olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Cumhurbaşkanı Tatar’a eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL’i tasarımdan Ar-Ge’ye teknolojiden mühendisliğe tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Lefke’den Karpaza İki Kere Gidebiliyor...

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL’in bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor.

GÜNSEL’in ilk modeli B9 Sarı, Kırmızı ve Mavi renklerinde üretildi. Sarı, Kıbrıs’ın toprağını, mavi de mavi vatan Akdeniz’i simgeliyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağındaki kırmızı yıldız ve hilalden ilham alıyor.

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