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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da Alaeddin Camisi'nde ikindi namazından sonra Konya Büyükşehir Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e gönderdiği Uç Beyliği Beratı'nın temsil törenini izledi.

Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı Devleti'nin 1571'de Kıbrıs'ı fethettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Biz aynı milletin aynı soydan gelen insanlarıyız. Burada bir mesaj vardır, 'Türk milleti, devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Osmanlı'dan sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ama Doğu Akdeniz'de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bunun değerini, anlamını bilen haliyle Doğu Akdeniz'deki hakkımızı, hukukumuzu korumak için bu sorumluluğun bilinciyle bu görevi şu anda cumhurbaşkanı olarak yürütüyorum. Bu görevi yürütürken de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kelebek uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve Selçuklu Belediyesince kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde KKTC ile yakın ilişkileri bulunan bir firmayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar için burada doğum günü kutlaması yapıldı.

Tatar'a ziyaretlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşlik etti.

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