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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MobileLink Phone Shop Time Attack & Auto Show Drag Yarışı etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilen MobileLink Phone Shop Time Attack & Auto Show Drag Yarışı etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MobileLink Phone Shop Time Attack & Auto Show Drag Yarışı etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Etkinlikte yaptığı konuşmada, araba yarışlarının merak ve ilgi gerektiren bir spor olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin bu sporu güvenli koşullarda yapabilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu spora gönül vermiş yarışçılar vardır. Bir arabanın ortaya çıkartılması ve yarışlara hazırlanmasının arkasında büyük ve özverili çalışan bir ekip vardır. Bu yarışlar, KKTC için önemli bir faaliyettir. Kısıtlama ve ambargolara rağmen yarışçılarımız, uluslararası platformlarda KKTC’yi başarılı bir şekilde temsil etmektedir” diyerek Değirmenlik bölgesinde tahsis edilecek olan arazi ile KKTC’ye yeni bir yarış pisti kazandırılacağını, bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Gençlere yönelik faaliyetlere mümkün olduğunca destek verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, drag yarışlarının prestijli bir spor olduğunu belirterek bu sektöre destek verenlere teşekkür edip yarışlara katılan sporculara başarılar diledi.

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