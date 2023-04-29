  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, TÜRKPA Gözlemci Üyeliği’ne kabul edilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının, haklarının tescili mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nin, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlemci Üyeliğine kabul edilmesini değerlendirdi.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“TÜRKPA’nın gerçekleşen 12. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle alınan kararla Meclisi’mizin gözlemci üye statüsü elde etmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu onuru bize yaşatan, devletimizin Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olmasını sağlayarak mücadele meşalesini yakan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TÜRKPA Gözlemci Üyeliğimizin mimarı TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda TÜRKPA’nın değerli üyelerine, kardeş ülke Parlamento Başkanları’na oy birliğiyle bize bu statüyü verdikleri için teşekkürlerimi iletmeyi görev sayıyorum.

Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmesine dair çıktığımız bu onurlu yolda bir adım daha ilerlemiş olmamız geleceğe dair umudumuzu ziyadesiyle artırmıştır.

Kıbrıs Türk halkının haklarının tescili mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esentepe’de dolu yağışı etkili yaşandı29 Nisan 2023 Cumartesi 09:27
  • Türkiye’deki seçimler için KKTC’de hafta sonu ve 1 Mayıs’ta da oy kullanılabilecek29 Nisan 2023 Cumartesi 09:15
  • Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor29 Nisan 2023 Cumartesi 09:04
  • Bakanlar Kurulu et ithalatı kararı aldı28 Nisan 2023 Cuma 22:06
  • Ülkedeki et ihtiyacının karşılanması için komite kuruluyor28 Nisan 2023 Cuma 21:39
  • Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor28 Nisan 2023 Cuma 21:34
  • YDP’de gündem Törehan28 Nisan 2023 Cuma 21:27
  • Türkiye’deki seçimler için KKTC’de hafta sonu ve 1 Mayıs’ta da oy kullanılabilecek28 Nisan 2023 Cuma 20:13
  • Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi'ni bir an önce açmak istiyoruz28 Nisan 2023 Cuma 19:44
  • Tatar: KKTC devletini güçlendirirken geçmişte yaşadıklarımızı her daim hatırlamaktayız28 Nisan 2023 Cuma 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti