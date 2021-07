Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti. Görev süresi sona eren Necmi Karakoç’un görev süresi boyunca başarılı olduğunu, Çatalköy’deki cephanelik patlamasından Kalkanlı yangınına birçok felakette görevini büyük bir cesaret ve özveriyle ifa ettiğine dikkat çekti.



“NECMİ KARAKOÇ, ÖNEMLİ GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ”

Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, Covid 19 salgının ortaya çıkmasının ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşlarla koordinasyon içerisinde, toplum sağlığının korunmasına yönelik önemli çalışmaları yerine getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi sona eren Necmi Karakoç’a tüm hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek ileriki yaşamında başarılar diledi.



“KKTC, ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR…”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olarak görevi devralacak olan Atilla Karaca’nın oldukça önemli bir dönemde görevi devraldığını kaydederek KKTC’nin içerisinden geçmekte olduğu önemli sürece dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaset anlayışı ile KKTC’nin Anavatan Türkiye’yle birlikte Doğu Akdeniz’de ne kadar önemli bir konumda olduğunun anlaşıldığının altını çizdi.

Gelinen noktada artık masada egemen eşit iki devletin işbirliğini öngören bir çözüm modelinin savunulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlayışın KKTC’nin zeminini güçlendirdiğini belirtti.



“SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI KKTC’NİN EN CİDDİ KURUMLARINDAN BİRİ…”

Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımıza sahip çıkılması noktasında bu anlayışın ne denli büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin sağlanması noktasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çekti.

1960’lı yıllarda, milli mücadele yıllarından üçlü bir komite olarak kurulan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 1975 yılından itibaren KKTC’nin en ciddi kurumlarından biri olarak topluma hizmet verdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kurumun bugün, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip ederek, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip olduğunun altını çizdi.



“HALK ÖRGÜTÜ MÜKELLEFLERİYLE DE ÖRNEK BİR KURUM”

Cumhurbaşkanı Tatar, her türlü doğal afette halkın hizmetinde olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, halk örgütü mükellefleriyle de önemli bir kurum olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, her ilçede düzenlenen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı halk örgütü mükelleflerinin terhis töreninde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu kaydederek bu törenlerde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli ve yaygın halde topluma nasıl büyük hizmetlerde bulunduğunu bir kere daha gördüğünü ifade etti.