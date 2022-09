Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından bu sabah New York'a gideceğini duyurdu. Çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunun kaldırılma kararına New York öncesi tepkisini ifade edeceğini belirti.

Tatar'ın açıklaması ise şöyle;

''Sabah 09:00 uçağı ile Ercan’dan İstanbul üzerinden New York’a gitmek için ayrıldım… New York’ta çeşitli temaslarda bulunarak Kıbrıs konusu ile ilgili görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulacağız. New York öncesi GKRY’ne silah ambargosunun kaldırılma kararına da tepkilerimizi ifade edeceğiz.''