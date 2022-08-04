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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar ve heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar ve heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Üzüm Festivali’ne katılmak için KKTC’de bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında Bursa’nın, Türk dünyasının kültür başkenti olarak ilan edildiğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde Türk devletlerinin farklı bölgelerde dayanışma ve kardeşlik duygusuyla Türk halkına daha fazla refah sağlanabilmesi için çeşitli konularda iş birliği yapılması için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Tatar, Mehmetçik Belediyesi’nin Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediye olarak uyum içinde çalıştığını dile getirdi.

Kurum ve kuruluşlarla tecrübe paylaşımının, bağların pekişmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti halkı ile dayanışma ve kardeşlik duygusunu paylaşıyoruz. Bizi Türkiye Cumhuriyeti’nden koparacak hiçbir antlaşmayı kabul etmiyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ile temas içinde olmak bize güç vermektedir” diyerek Osmangazi Belediye Başkanı ve heyetine, çalışmalarında başarılar diledi.

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