Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmasında, güvenliğin ve asayişin korunmasında fedakarca görev yapan Polis Teşkilatı’nın ülkemizin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, pandemi koşullarında özveri ile görev yapan fedakar polis teşkilatı çalışanlarını tebrik etti.





TRAFİK KONUSUNDA POLİSİN YAPTIĞI DENETİMLERİN ARKASINDAYIZ

Pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının yanı sıra denetleme ve yapılan icraatlarda polis görevlilerinin oldukça önemli katkılar yapmakta olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, trafik konusunda da polisin gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi. Özellikle trafik kazalarını önlemek amacıyla halkın da gerekli hassasiyetleri göstererek kurallara uyması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, trafik konusunda polisin yaptığı tüm denetimlerin arkasında olduklarını dile getirdi.





GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA POLİSİN EĞİTİMİ ÖNEMLİ

Polis Teşkilatı çalışanlarının eğitiminin ve gelişen teknolojinin kullanımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanları çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde sahil güvenlik gibi her türlü güvenliğin sağlanmasında polisin eğitiminin önemini vurguladı.





“POLİS TEŞKİLATI BİZİM HUZUR VE GÜVENİMİZİN TEMİNATIDIR”

Terfi zamanında hak edenlerin gerekli terfileri alması, polisin moral ve motivasyonunun yerinde olması ve güçlü bir teşkilat yapısıyla halka hizmet vermesinin en büyük temennisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bize yakışan sağlam, güvenilir ve gerçekten makamlara yakışan eğitimli polislerimizin iş başında olmasıdır. Polis Teşkilatı, bizim huzur ve güvenimizin teminatıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dıştan gelen her türlü tehlikeye karşı sınırlardan sahil güvenliğe kadar devletin korunmasında; insan kaçakçılığı, göç olayları, uyuşturucu gibi KKTC’nin güvenliğine tehdit unsuru oluşturabilecek her türlü konu ile baş edebilmek için eğitimli, donanımlı ve sağlam yapıya sahip bir Polis Teşkilatı’nın halkımızın hakkı ve beklentisi olduğunu kaydetti ve tüm Polis Teşkilatı’na başarılar diledi.





AHMET SOYALAN



Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ise konuşmasında, kurum olarak dün olduğu gibi bugün de halkın huzur ve güveni için çalışmalarına devam edeceklerini, güçlerini yasalardan aldıklarını, halka hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade etti. Gelişen dünyaya uyumlu bir şekilde gün geçtikçe daha iyiye gideceklerini belirten Soyalan, Cumhurbaşkanı’na ve devlete verilen destekten dolayı teşekkür etti.



Görüşmede, Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu da yer aldı.