Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı ve nice sağlıklı yıllar diledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi Covid-19 pandemisi ile mücadelede de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini, KKTC’ye aşı dahil, sağlık desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Sözcüsü aracılığıyla, 27–29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacağını açıkladığı 5+BM gayrı resmi toplantısına yönelik çalışmalarımızın devam ettiğini kaydetti. Bunun üzerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sürdürmekte olduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki Devletli vizyonumuzun kararlılıkla arkasında olduklarını, bunun birlikteliğimizi ve pozisyonumuzugüçlendirdiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik-beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi.