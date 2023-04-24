Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Son iki yılda ülkeye 20'ye yakın okul kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yonpaş Metin Derinel Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasında, bu özel günde bir buçuk yıl önce temeli atılıp bu yıl tamamlanan Yonpaş Metin Derinel Lisesi'nin açılışında bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek okula adını veren Metin Derinel’e Allah’tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Metin Derinel’in, gönlünde vatan sevgisi taşıyan, hayırsever bir kişi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar okulun, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı’nı yâd eden bir eser olduğunu söyledi. Melekler Takımı’nı unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman ailelerin yanında olacağını kaydetti.

“KKTC’ye bir eserin daha kazandırılmış olması, bizi çok mutlu etmiştir. Bu okulda yeni nesiller; örf, adet ve geleneklerimize göre milli şuurla yetişecektir. KKTC daima Anavatan Türkiye ile kader birliği içerisinde yoluna devam edecektir. Bütün öğretmenlerimize başarılar dilerim. Üzerinizdeki sorumluluk büyüktür. Fedakârlık ve özveriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çalışıyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye sahip çıkma düşüncesi ile yeni nesillerin yetişmesini dileyerek okulun yapımında Yonpaş Ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hükümete duyulan güvenle son iki yılda ülkeye 20'ye yakın okul kazandırılmasının, KKTC adına oldukça önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik temelinde bu coğrafyada varlığını sürdürmesi için mücadeleye devam edileceğini dile getirdi.